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ضبط 1946 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:26 م
ضبط 1946 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حمله مرور - ارشيفيه


الفيوم – رباب الجالي
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 1946 مخالفة مرورية في حملة مكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير الأمن كما ضبطت الحملة 70 قضية تموينية متنوعة.

وتم رفع 46 حالة إشغال طريق وفي مجال إزالة التعديات تم تنفيذ 566 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين وقضية حيازة أسلحة بيضاء وقضيتين ألعاب نارية وقضية آثار و7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و10 قضايا مصنفات و20 قضية متنوعة في مجال المسطحات.

 


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