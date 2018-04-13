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ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:49 م
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مخللات غير صالحة للاستهلاك، وعسل نحل غير صالح للاستهلاك، وأغذية مدون عليها بيانات وهمية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "أحمد ز ا" صاحب معمل مخللات بعزبة خضر ثالث المحلة والمسئول عنه "سامى إ  ا"  34 سنة مقيم بمنطقة سوق الليمون، وبحوزته 178 برميل مخللات متنوعة، وزن البرميل 80 كيلوجرام، بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك، و500 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك، فى المحضر رقم 268 جنح أ د ط قسم ثالث المحلة.

وضبط  "محمد ص ع" 42 سنة، صاحب محل لبيع عسل النحل ببندر قطور، وبحوزته 150عبوة عسل نحل غير صالح للاستهلاك، فى المحضر 316 جنح أ د ط مركز قطور، كما تم ضبط "السيد م ا" 61 سنة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقرية محلة مرحوم، مركز طنطا، وبحوزته 40 جوال أغذية بكل جوال 8 رابطة وبكل رابطة 12 كيس وزن الكيس 250 جم مدون عليها فلاور لامى التوحيد لتعبئة المواد الغذائيه طنطا ( بيانات وهمية ) فى المحضر 311 جنح أ د ط مركز طنطا.

وضبط "يوسف ا م" 17 سنة، قائد الدراجة النارية رقم 52239 الغربية حال مروره بشارع القنطرة أول طنطا محملة بـ3 أجولة دقيق بلدى مدعم مخصص صرفه للمخابز البلدية المدعمة فى المحضر 481 جنح أ د ط قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


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