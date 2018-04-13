صور.. مظاهرات بلندن احتجاجا على نية حكومة بريطانيا المشاركة فى قصف سوريا

صور.. مظاهرات بلندن احتجاجا على نية حكومة بريطانيا المشاركة فى قصف سورياالجمعة، 13 أبريل 2018 08:16 م
مظاهرات فى بريطانيا ضد قصف سوريا
إضافة تعليق
تظاهر عشرات البريطانييون فى العاصمة لندن، احتجاجا على نية رئيسة الوزراء تيريزا ماى، الدفع بقوات عسكرية للمشاركة فى الضربة الأمريكية المحتملة ضد الحكومة السورية.
وحمل المتظاهرون وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، لافتات كتب عليها: "لا لقصف سوريا"، بعد إعلان بريطانيا نيتها للمشاركة في قصف أهداف سوريا ردا على مزاعم مفترضة باستخدام الأسلحة الكيميائية فى مدينة دوما بغوطة دمشق.
جانب من التظاهر
لافتات مناهضة للحرب في سوريا
مشاركات في التظاهر
مواطن بريطانيا يحمل لافتة ضد الحرب بسوريا
إضافة تعليق
قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة