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الجمعة، 13 أبريل 2018 08:26 م
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صور.. مظاهرات بلندن احتجاجا على نية حكومة بريطانيا المشاركة فى قصف سوريا

الجمعة، 13 أبريل 2018 08:16 م
صور.. مظاهرات بلندن احتجاجا على نية حكومة بريطانيا المشاركة فى قصف سوريا مظاهرات فى بريطانيا ضد قصف سوريا


كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عشرات البريطانييون فى العاصمة لندن، احتجاجا على نية رئيسة الوزراء تيريزا ماى، الدفع بقوات عسكرية للمشاركة فى الضربة الأمريكية المحتملة ضد الحكومة السورية.

وحمل المتظاهرون وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، لافتات كتب عليها: "لا لقصف سوريا"، بعد إعلان بريطانيا نيتها للمشاركة في قصف أهداف سوريا ردا على مزاعم مفترضة باستخدام الأسلحة الكيميائية فى مدينة دوما بغوطة دمشق.

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

لافتات مناهضة للحرب في سوريا
لافتات مناهضة للحرب في سوريا

 

مشاركات في التظاهر
مشاركات في التظاهر

 

مواطن بريطانيا يحمل لافتة ضد الحرب بسوريا
مواطن بريطانيا يحمل لافتة ضد الحرب بسوريا

 


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قصف سوريا

سوريا

بريطانيا

مظاهرات




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