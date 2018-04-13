صور.. محافظ أسيوط يتفقد عدة مشروعات بالمحافظة

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال "رد الشئ لأصله" الجارى تنفيذها بقرية منقباد، يرافقه البدرى أبو ضيف عضو مجلس النواب، ونبيل الطيبى رئيس مركز أسيوط، ويمن محروس رئيس حى شرق، وأعمال تمهيد طريق منقباد الخلفى بجوار مصنع السماد، والذى تم فرش تربة زلطية به تمهيدا لرصفه بتكلفة 12 مليون جنيه.

وقال المحافظ أنه سيتم رصف هذا الطريق الذى تم حفره لمرور شبكات المياه والتى تغذى قرى مركز أسيوط من محطة الوليدية الجديدة، مشددا على سرعة الانتهاء من رصف الطريق ورد الشئ لأصله وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، كما أمر بتطهير الترعة، ورفع نواتج التطهير أولا بأول وتوسعة الطريق وضبط مناسيبه وانشاء سور على الترعة بجوار كوبرى منقباد لحماية المارة.

وقال نبيل الطيبى رئيس مركز أسيوط إنه تم فرش تربة زلطية بداية من كوبرى صليبة العدر حتى الطريق المؤدى إلى قرى العدر وبهيج بطول 5.5 كم، وجارى رصفه خلال أسبوعين، بعدها سيتم رصف باقى الطريق من الجهة الأخرى حتى مدخل محطة الوليدية الجديدة.

كما تفقد محافظ أسيوط يرافقه عبد الرؤوف النمر نائب رئيس حى غرب مدينة أسيوط والقائم بأعمال رئيس الحى منطقة عرب المدابغ وأمر برفع الإشغالات والأكشاك والعرز المخالفة فى مدخل المنطقة وتكليف شركة المياه والصرف الصحى بإنشاء سور حول عملية المياه الموجودة بمدخل عرب المدابغ، كما طالب مسئولى المرور برفع السيارات والمقطورات الواقفة على جانبى الطريق وعدم السماح لسيارات النقل الثقيل بالوقوف بمدخل المنطقة ما يؤدى إلى حدوث اختناقات مرورية.

وتفقد المحافظ أيضًا مقر الحملة الميكانيكية لفرقة الإنقاذ السريع بمنطقة عرب المدابغ، وأطلع على حالة عدد من السيارات خاصة سيارات الكنس الآلى، ووجه بعمل تقرير فنى تفصيلى عن عدد السيارات المعطلة لإجراء الصيانة اللازمة لها، وطالب بعمل حصر لقطع الغيار ومراجعة خطوط السير والمأموريات وأوامر الشغل وأمر بتشغيل سيارات الكنس الآلى واستغلالها للصالح العام وعمل جدول بتشغيلها فى الشوارع، حيث يوجد العديد من الشوارع فى أسيوط تحتاج لهذه السيارات لتنظيفها.

بعدها توجه المهندس ياسر الدسوقى لمنطقة الوليدية، حيث تفقد أعمال تنفيذ خط الانحدار لمحطة صرف صحى الوليدية، وكان فى استقباله محمد حمدى دسوقى عضو مجلس النواب، والمهندس محسن الحسينى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس عاطف المهدى المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة ومهندسى الشركة المنفذة.

وقال الدسوقى إنه تم تنفيذ هذا الخط بديلًا عن الخط القديم الذى حدث به هبوط نتيجة زيادة التصرفات عليه، حيث تم إعادة التصميم والتنفيذ للخط بطريقة الدفع النفقى ليصبح 1200مم بدلا من 900مم وبطول 150 متر وبتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، ليستوعب زيادة التصرفات القادمة للمحطة من مناطق منقباد والوليدية وتقسيم الحقوقين وعزبة السجن، وسيتم الانتهاء منه فى نهاية مايو المقبل، وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة لضعط العمل ومحاولة الانتهاء منه فى منتصف مايو قبل شهر رمضان.

وتحاور المحافظ مع المواطنين الذى اشتكوا من كثرة الباعة الجائلين بالمنطقة وافتراشهم للشوارع، ما يتسبب فى إعاقة المارة والسيارات، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحى بإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين واختيار أحد الأماكن أو الشوارع المتسعة بالمنطقة لعمل باكيات بها وإنشاء سوق لنقل الباعة الجائلين المجودين بالمنطقة إليه.

كما تفقد المحافظ يرافقه نبيلة محمود رئيس مركز الفتح والعميد أحمد التونى مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد عيد رئيس مباحث المرور منطقة مداخل ومخارج كوبرى قناطر أسيوط الجديدة، لتخطيط وضبط المحاور والاتجاهات المرورية بالمنطقة، حيث يجرى إنشاء ميدان لمدخل الكوبرى من ناحية مركز الفتح وعمل جزيرة وسطى للفصل بين الاتجاهين.