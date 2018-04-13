صور.. مأساة شقيقتين بسوهاج تعانيان من إعاقة ذهنية وأسرتهما تطالب بعلاجهما







سوهاج - عمرو خلف

فى منزل صغير بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج تعيش الشقيقتين بسمة 20 عاما ورحمة 14 عاما حياة مأساوية صعبة بعد أن أصيبتا منذ ولادتهما بإعاقة ذهنية، جعلت أسرتهما تبحث لهما عن علاج طوال هذه السنوات دون جدوى نظرا لمعاناتهما بضمور فى المخ وزيادة الكهرباء، بل تعيش الأسرة ظروفا قاسية نظرا لارتفاع سعر العلاج للشقيقتين والذى يقدر بـ1800 جنيه شهريا بجانب شراء الحفاظات لهما بـ400 جنيه شهريا ما جعل الأسرة مكتوفة الأيدى غير قادرة على الإنفاق عليهما رغم تقاضى الفتاتين معاش 300 جنيه لكل منهما.

الأب رفعت أحمد 59 عاما والد الفتاتين يعمل بائع خضروات متجول ولديه 7 أبناء بينهما الفتاتين يعيش مكتوف الأيدى لا يجد ما ينفقه على ابنتيه لشراء العلاج لهما، حيث إنه يعمل بائعا ولا يوجد لديه مصدر دخل ثابت، وكل ما يمنى الأسرة علاج الفتاتين على نفقة الدولة وشراء الأدوية لهما ومساعدتهما ماديا.

التقى "اليوم السابع" بأسرة الفتاتين بمنزلهما بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وقال الأب إن ظروفه المادية صعبة تكاد تكفى بالكاد مصاريف الأسرة، وأن ابنتيه بسمة ورحمة تعانيان منذ الصغر بمرض الإعاقة الذهنية وحاول كثيرا علاجهما فى المستشفيات الحكومية دون جدوى، حيث قرر له الأطباء أن حالتهما متأخرة ويتناولان علاج شهرى قدره 1800 جنيه لا يستطيع شراؤه بالاضافة الى شراء الحفاظات لهما بـ400 جنيه شهريا ما جعله غير قادر على الإنفاق على الأسرة.

ويضيف الأب أنه لا يتقاضى معاشا ويعيش يوما بيوم وأنه غير قادر على شراء العلاج الشهرى رغم أن ابنتيه يتقاضيان معاشا قدره 300 جنيه لكل منهما مطالبا المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بعلاج ابنتيه على نفقة الدولة وصرف معاش تكافل وكرامة له ومساعدته ماديا.

فيما قالت والدة الشقيقتين إنهم يعيشون حياة صعبة وأصبحوا غير قادرين على شراء العلاج الشهرى لابنتيهم وأنهم يعانون أشد المعاناة نظرا لظروفهم المادية الصعبة، خاصة أنهم حاولا مرارا وتكرارا علاج الشقيقتين دون جدوى بعد تأخر حالتهم مطالبة مديرية الصحة بسوهاج والمسئولين بعلاج ابنتيهما على نفقة الدولة وشراء العلاج لهما فهل يستجيب لهما المسئولين.

للتواصل مع الحالة رقم 01118694794



الشقيقتان بسمة ورحمة



أسرة الشقيقتين تطالب بعلاجهما على نفقة الدولة



الأدوية التى تتناولها الشقيقتين



الروشتات الخاصة بالشقيقتين