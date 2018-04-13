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صور.. لوجو جديد للأقصر ودليل سياحى إلكترونى للمحافظة قريبا

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:00 ص
صور.. لوجو جديد للأقصر ودليل سياحى إلكترونى للمحافظة قريبا


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أنه وقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك للقيام بعمل دليل سياحى إلكترونى للمحافظة، حيث تسلم "لوجو" جديد للمحافظة سيكون براند فى كافة الفعاليات المقبلة، والذى تم تصميمه بمعرفة طلاب الجامعة خلال مشروعاتهم مؤخراً.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تسليم براءة حقوق الملكية الفكرية لدليل الهوية البصرية للتسويق السياحى وللشعار الجديد لمحافظة الأقصر، حيث أن أكثر من 300 خبير من الجامعة مصرى وألمانى يعكفون على تطوير محافظة بالكامل وإقامة مشاريع فى العمارة وأمور أخرى.

 

    لوجو جديد لمحافظة الأقصر بدعم الجامعة الألمانية وقريباً دليل سياحى إلكترونى للمحافظة

لوجو جديد لمحافظة الأقصر بدعم الجامعة الألمانية وقريباً دليل سياحى إلكترونى للمحافظة


اللوجو الجديد يزين المعابد الفرعونية بالاقصر
اللوجو الجديد يزين المعابد الفرعونية بالاقصر


جانب من توقيع بروتوكول إنشاء دليل سياحى إلكترونى للأقصر
جانب من توقيع بروتوكول إنشاء دليل سياحى إلكترونى للأقصر


عرض اللوجو الجديد لمحافظة الاقصر
عرض اللوجو الجديد لمحافظة الاقصر


المحافظ يلتقى برئيس الجامعة الألمانية لدعم المشروعات الجديدة
المحافظ يلتقى برئيس الجامعة الألمانية لدعم المشروعات الجديدة


 

 


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