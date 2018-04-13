صور.. فحص 1347 حالة فى قافلة علاجية لصحة بنى سويف

صور.. فحص 1347 حالة فى قافلة علاجية لصحة بنى سويفالجمعة، 13 أبريل 2018 02:59 م
قافلة علاجية لصحة بنى سويف
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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1347 حالة فى تخصصات مختلفة، وحصل المرضى على علاج مجانى من صيدلية القافلة، وذلك بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
ونفذت القافلة على مدى يومين بمشاركة كل من دكتور محمد حجازى منسق القوافل، ودكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوفل، وأحمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، وسحب فنيا المعمل أحمد إسماعيل وسلوى سعد 56 عينة دم و44 طفيليات من المترددين، فضلا عن تحويل 3 حالات مرضية إلى المستشفيات، واستخراج 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، علاوة على حضور 128 سيدة من المترددات ندوات التثقيف الصحى.
سلوى سعد فنى المعمل تفحص عينات الطفيليات
تسجيل بيانات المترددين على القافلة
قرارات نفقة الدولة والاستبيان
4- الطبيبة تفحص طفله داخل عيادة القافلة
صرف العلاج مجانا من الصيدلية
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