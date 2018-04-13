صور.. عمال مدينة الأثاث بدمياط يشكرون الرئيس على وثيقة "أمان"







دمياط - عبده عبد البارى

عبر العمال العاملين بمشروع مدينة دمياط للأثاث عن سعادتهم بقيام أصحاب الشركات بعمل وثائق امان لهم مؤكدين انها تمثل لهم طوق النجاة الذى جاء لينقلهم إلى بر الأمان، ويؤمن حياتهم، وبخاصة وانهم يتعرضون لمخاطر بسبب خصوصية اعمالهم مؤكدين ان الوثيقة تعد "أمان للمصريين" موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى اطلق تلك المبادرة.

وأكد محمود حجاج نجار مسلح بإحدى شركات المقاولات العاملة بمدينة الاثاث انه سعيد بقيام الشركة بعمل وثيقة أمان له التى تمثل له شعور بالامان وخاصة أن مهنتهم خطرة وقد تتسبب فى إصابات أو حالات وفاة ، مؤكدا أنه اطمئن على مستقبل أسرته وبخاصة وانهم عمالة مؤقتة لم يكن لهم أى حقوق أو تأمين .



ويضيف حسن قطب عامل أنه سعيد بتلك الخطوة وبخاصة بوجود شهادة تأمين له وبخاصة أنه عامل مؤقت ولا يوجد له تأمين أو معاش .



ووجه محمد شتيه نجار مسلح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة وبخاصة وأنه لا يمتلك فى حياته غير أجر يومه، مؤكدا أن وثيقة أمان ضمان لمستقبله ومستقبل أبنائه من بعده.



وأوضح أن شهادات التأمين على حياتهم ليكونوا مثل موظفى الحكومة، مؤكدا أنها خطوة مهمة تضمن لهم حياة كريمة وأنها أشبه بطوق النجاه الذى جاء لينقذهم فى الوقت الصحيح.



ويقول فتحى الحادق نجار مسلح أنه سعيد بتلك الوثيقة التى تمثل لها ضمانة له ولأبنائه فى حالة الإصابة والعجز، وأشاد الحادق بمبادرة الرئيس للتأمين على العمالة الغير منتظمة.

من جانبه، قال المهندس وليد التمامى صاحب إحدى شركات المقاولات العاملة بمدينة الاثاث، أنه كان حريصا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على حياة العمال وتأمين مستقبلهم، مؤكدا أن الهدف من إصدار الشهادة توفير الحماية التأمينية للعمال ضد مخاطر الإصابة والعجز أو فى حالة الوفاة.

بينما أوضح المهندس سامى الجحر صاحب احدى الشركات العاملة بالمشروع ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصى بالعمالة المؤقتة وضرورة توفير نوع من الأمان للعمال فى حالة تعرضهم لاى حادث او وفاة وتضمن استقرار الأسرة. وأكد على حرصه على تفعيل المبادرة لانها شئيا عظيما ونوعا من التكافل الاجتماعى.

من جانبه، قال المهندس رضا الدروانى صاحب احدى شركات المقالاوت العاملة بالمشروع أن وثيقة امان من اجمل المبادرات التى تم طرحها مؤكدا انها لاقت ترحيبا من قبل شركات المقاولات وبخاصة وان اهم المشكلات التى تواجههم هو إصابة أو وفاة أحد العمال اثناء عملهم.

وتابع قائلا مهما قدمنا من مساعدات لاسرة العامل المتوفى فهى لن تكون حلا دائما بالمقارنة بوثيقة الامان التى تحفظ حق العامل فى حالتى الاصابة او الوفاة.

يشار إلى أن شهادة "أمان المصريين"، هى استجابة سريعة من رجال الأعمال لمبادرة الرئيس التى أطلقها فى الأول من مارس الماضى

ويمكن لأى مصرى فى الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة الذهاب إلى أحد البنوك الأربعة، وشراء هذه الشهادة، ببطاقة الرقم القومى فقط، دون الحاجة إلى كشف طبى أو أى أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك من دون أى مصروفات.



قيمة الشهادة تبلغ 500 جنيه، ويمكن الشراء حتى 5 شهادات بقيمة إجمالية 2500 جنيه، وهذا هو الحد الأقصى للشخص الواحد، وتدفع قيمة الشهادة مرة واحدة.



ويحدد أجل الشهادة بـ3 سنوات، ويمكن تجديدها مرتين، وخلال فترة الشهادة يتمتع المواطن بتغطية تأمينية فى حالة الوفاة سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث.



وحددت البنوك الفائدة على الشهادة بنسبة 16%، سنويًا، لكنها تصرف فى نهاية فترة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 و20 جنيهًا بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل.



ويمكن استرداد قيمة هذه الشهادات بعد 6 أشهر من شرائها، ولكن فى هذه الحالة تسقط فورا التغطية التأمينية.



وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهرى لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.



وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات فى حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.



ويبدأ المبلغ التأمينى الذى يمكن سداده دفعة واحدة فى حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية و250 ألفًا فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.



بينما تبدأ قيمة المعاش الشهرى، فى حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه وحتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ومن 120 جنيهًا وحتى 600 جنيه إذا كان لمدة 10 سنوات.



وفى حال الوفاة نتيجة حادث يبدأ المعاش من ألف جنيه حتى 5 آلاف، إذا كان لمدة 5 سنوات، و600 جنيه حتى ألفى جنيه، إذا كان لمدة 10 سنوات.



عمال مدينة الاثاث



احد العمال



عمال



جانب من العمال



المهندس وليد التمامى



المهندس سامى الجحر



المهندس رضا الدراوانى



عمال يتحدثون لليوم السابع عن وثيقة امان



عمال يتحدثون لليوم السابع عن وثيقة امان



عمال يتحدثون لليوم السابع عن وثيقة امان



عمال يتحدثون لليوم السابع عن وثيقة امان



عمال يتحدثون لليوم السابع عن وثيقة امان