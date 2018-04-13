صور.. حسن نصر الله: قصف مطار التيفور يدخل إسرائيل فى قتال مباشر مع إيران

صور.. حسن نصر الله: قصف مطار التيفور يدخل إسرائيل فى قتال مباشر مع إيرانالجمعة، 13 أبريل 2018 06:57 م
حسن نصر الله
إضافة تعليق
اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة أن إسرائيل أدخلت نفسها فى "قتال مباشر" مع إيران بعد قصفها مطلع الأسبوع مطاراً عسكرياً فى وسط سوريا، تسبب بمقتل سبعة مقاتلين إيرانيين من الحرس الثورى الإيراني.
وقال نصرالله فى خطاب ألقاه خلال احتفال انتخابى فى الضاحية الجنوبية لبيروت إن الإسرائيليين "ارتكبوا خطأ تاريخياً.. وحماقة كبرى وأدخلوا انفسهم فى قتال مباشر مع إيران"، مضيفاً: "هذا الأمر ليس له سابقة منذ سبع سنوات، أن تقوم إسرائيل وبشكل واضح باستهداف قوات الحرس الثوري" الإيرانى فى سوريا.
حضور نسائي لافت لاستماع كلمة نصر الله
كلمة حسن نصر الله
مؤتمر حسن نصر الله
إضافة تعليق
قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة