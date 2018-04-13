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صور.. حسن نصر الله: قصف مطار التيفور يدخل إسرائيل فى قتال مباشر مع إيران

الجمعة، 13 أبريل 2018 06:57 م
صور.. حسن نصر الله: قصف مطار التيفور يدخل إسرائيل فى قتال مباشر مع إيران حسن نصر الله


(أ ف ب) تصوير رويترز
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اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة أن إسرائيل أدخلت نفسها فى "قتال مباشر" مع إيران بعد قصفها مطلع الأسبوع مطاراً عسكرياً فى وسط سوريا، تسبب بمقتل سبعة مقاتلين إيرانيين من الحرس الثورى الإيراني.

وقال نصرالله فى خطاب ألقاه خلال احتفال انتخابى فى الضاحية الجنوبية لبيروت إن الإسرائيليين "ارتكبوا خطأ تاريخياً.. وحماقة كبرى وأدخلوا انفسهم فى قتال مباشر مع إيران"، مضيفاً: "هذا الأمر ليس له سابقة منذ سبع سنوات، أن تقوم إسرائيل وبشكل واضح باستهداف قوات الحرس الثوري" الإيرانى فى سوريا.

حضور نسائي لافت لاستماع كلمة نصر الله
حضور نسائي لافت لاستماع كلمة نصر الله

 

كلمة حسن نصر الله
كلمة حسن نصر الله

 

مؤتمر حسن نصر الله
مؤتمر حسن نصر الله

 

       

 


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حسن نصر الله

مطار التيفور

اسرائيل

ايران

سوريا

حزب الله




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