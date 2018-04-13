صور.. جامعة أسوان تهدى جداريتين لمديريتى التعليم و الصحة







أسوان - صلاح المسن

أهدت المجموعة الميدانية المكونة من 12 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان ، جداريات فنية لتزيين مباني مديرية التربية والتعليم و مديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأوضحت جامعة أسوان في بيان لها ، أن هذه الجداريات تم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة ايمان وجدي وتحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وبهدف تفعيل دور الجامعة تجاه المجتمع وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة إيمان وجدي المدرس بقسم التربية الفنية بجامعة أسوان ، أنه تم عمل أكثر من جدارية بالمدارس وبعض المؤسسات التعليمية مثل المعهد الفني الصحي بأسوان و قام الطلاب برسم جداريات فنية تعبر عن حضارة محافظة أسوان ، ومناظرها الطبيعية الخلابة وبعض الأعمال الفنية التي تساعد علي إظهار لوحات فنية رائعة كما يتم هذا العمل بتوجهات الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة الذي يقدم الدعم الكامل من الجامعة للمشاركة المجتمعية



تفعيل دور الجامعة تجاه المجتمع



تفعيل دور الجامعة تجاه المجتمع



تفعيل دور الجامعة تجاه المجتمع



تفعيل دور الجامعة تجاه المجتمع