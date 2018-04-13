صحيفة "عكاظ": جولة ولى العهد السعودى تعزز استراتيجيات رؤية المملكة 2030

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قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، إن جولة صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الرسمية، تهدف إلى تعزيز استراتيجيات الرؤية السعودية 2030 التى جذبت اهتمام العالم.

وأكدت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( المحطة الخامسة.. دعم لمسيرة زاهرة)، أن زيارة بن سلمان خلال محطته الخامسة فى إسبانيا - عقب زيارته الأربع إلى بريطانيا ومصر والولايات المتحدة وفرنسا - ستشكل نقلة نوعية فى تاريخ العلاقات القوية بين البلدين التى نشأت فى 1957 وتوثقت بالشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات التى تم توقيعها - خلال الزيارة - فى كافة المجالات، تضاف إلى الاتفاقات القائمة بينهما حاليا، ومن أبرزها صندوق استثمارى بين رجال الأعمال فى البلدين تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة وإسبانيا الذى يساعد على زيادة النشاط الاستثمارى، وإنشاء صندوق البنى التحتية الإسبانى السعودى برأسمال قدره مليار دولار.