"زراعة كفر الشيخ" تزيل 127 حالة تعد على مساحة 6 أفدنة







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 127 حالة تعد على مساحة 6 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة.

وأضاف عبد العظيم، فى بيان له، تم زراعة المحاصيل الصيفية على مستوى قطاعات المحافظة، منها 826 فدان أرز، وتم شتل أكثر من ألف فدان وزراعة ذرة بيضاء على مساحة 495 فدانا، كما تم حصاد المحاصيل الشتوية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، منها حصاد 34 ألف فدان قمح، و505 أفدنة كتان، و3 آلاف فدان فول، و150 فدان شعير.

وتابع أنه تم إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 47 ألف فدان، وزُرع منها أكثر من 11 آلاف فدان حتى الآن فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتم نقل لجمعيات الزراعية بالمراكز لجميع قطاعات الزراعة بالمحافظة أكثر من 17 آلاف أردب من بذرة القطن، وتم توزيع 9 آلاف أردب، كما تم توزيع 123 طن تقاوى ذرة، وتوزيع 244 طن تقاوى أرز.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة تم علاج مساحة 119 ألف فدان بنجر المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من أفات دودة القطن، ودودة قارضة، وتم تطهير 53 كيلو مراوى، و38 كيلو متر مصارف، وأنه تفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز كفر الشيخ، قلين، دسوق، الرياض، سيدى سالم.