زراعة كفر الشيخ : المحافظة تنتج نصف مساحة القطن على مستوى الجمهورية







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهنـدس عبدالرافع عبدالعظيم وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المحافظة تزرع نصف مساحة القطن تقريبا على مستوى الجمهورية ، مؤكداً أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ وافق على زيادة نسبة الـ5% حضور العطلات الرسمية إلى 10% ، لذا طالب خلال اجتماع عقده بمضاعفة الأداء فى العمل عن العام السابق وبذل أقصى جهد من الجميع للعمل بروح الفريق الواحد سواء العاملين بمديرية الزراعة والتعاون ومجلس إدارات الجمعيات الزراعية .

وأضاف عبدالعظيم ، أن محافظة كفرالشيخ تنتج جميع بذرة قطن الإكثار لمتوزيعه على محافظاتت االجمهورية للعام القادم ، مما يستلزم استمرار عمل الندوات الإرشادية وتوعية المزارعين وتوصيل المعلومة إليهم بيسر وخاصة في مناطق قطن الإكثار ، ومطلوب من كل الأجهزة التعاون في سبيل الوصول إلى منظومة جيده وناجحة لإنجاح العمل وذلك يتطلب اختيار العاملين بجهاز القطن من الأكفاء ،واستكمال نوته المرشد أولا بأول من بداية المحصول السابق ،و العمل على سرعة الانتهاء من نقاوة الحشائش من على الطرق والمصارف والترع وحول تجميعات القطن ،والخدمة المبكرة والجيدة، توصيل المعلومة للمزارع بأهمية الزراعة المبكرة وغير مقبول زراعة القطن بعد 30 أبريل الجاري،وة مداومة الفحص المبكر للآفات الأولى للمساحات المنزرعة "قارضه ، حفار ، منّ ،تربس "،وتنفيذ خطة المكافحة الواردة من الوزارة ،وأي تقصير سيحاسب المقصر بأشد الحساب.

وأكد وكيل وزارة الزراعة ، يجب على مهندسي لجان المتابعة متابعة تنفيذ كل ما ورد بالخطة وان يكونوا في كامل اليقظة على ان يكون تحرك جميع اللجان من الساعة السابعة والنصف صباحا كلا إلى مركز مروره ودورهم في مساعدة الإدارات وتوصيل لهم كل ما هو جديد حتى نصل الى نتيجة جيده ، وسرعة اكتشاف أي إصابة والتدخل الفوري بالبدائل كما ورد بالخطة .

وأضاف أنه شدد على ضرورة تواجد جميع الأجهزة على كافة المستويات " إرشاد ، مكافحة ، متابعة " في الحقول وبين المزارعين ويتم المتابعة المستمرة فى الوارد والمنصرف من البذرة والتقاوي والمبيدات بكل دقه ويتم الجرد أولا بأول وإبلاغنا بتقرير يومي عن جميع أعمال اللجان المشكلة لهذا الغرض وغير مقبول وجود جمعيه بدون بذرة أو تقاوي

وشدد عبدالعظيم ، على سرعة موافاة المديرية بلجان نقاوة الغريبة في الـ 6 مراكز الإكثار على أن تكون لجنه على مستوى القرية " مدير الجمعية ومرشد أو اثنين حسب المساحة "، وعلى مستوى المركز "مدير إدارة التعاون و مهندس أو اثنين لمعاونته حسب مساحة المركز "، ولجنه إدارية بالمركز مكونة من مهندسين اثنين ، ولجنة المحافظة "مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعة ،ومدير إدارة التسويق ،ومن يرونه لمساعدتهم كما شدد على سرعة الانتهاء من المستندات المطلوبة من الفلاحين لعمل تأمين صحي لهم.