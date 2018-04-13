رصف كوبري الشيخ مبارك وإقامة نفق أسفل الطريق الدولى الساحلي بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد طلعت عبدالقادر مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، أعمال رصف كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى بسمك 5 سم قبل رصف الطبقة الأسفلتية الثالثة والأخيرة بسمك 5 سم ، ليصبح سمك الرصف النهائى أعلى الكوبرى 17 سم .

وتفقد مساعد المحافظ مشروع إقامة نفق أمام قرية الشهابية أسفل الطريق الدولى الساحلى لعبور المشاه والمركبات .

وقال مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، أنه خلال أيام قلائل سيتم فتح الكوبرى لعبور المركبات بالاتجاهين ، مع وضع العلامات والإرشادات المرورية والإحترازية ، والإنتهاء الكلى من الإنارة العامة به مع نهاية الرصف قبل الفتح .

وأكد عبدالقادر ، على سرعة تنفيذ الأعمال والإنتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة مع مراعاة التشديد بالتنبيه على وضع وزرع الأعمدة ذات الكشافات للإنارة ليلية بمدخلى النفق شمالاً وجنوباً ،وأعلى وجانبى النفق ، مع وضع كافة التحزيرات المرورية بالطريق الدولى الساحلى ، متمنياً السلامة العامة للمواطنين والمركبات .



رصف كوبرى الشيخ مبارك على الطريق الدولي



الأعمال الجارية لرصف الكوبرى



جانب من أعمال رصف الكوبري



صب مواقع خرسالنية لنفق الشهابية