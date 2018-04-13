رصف كوبري الشيخ مبارك وإقامة نفق أسفل الطريق الدولى الساحلي بكفر الشيخ

رصف كوبري الشيخ مبارك وإقامة نفق أسفل الطريق الدولى الساحلي بكفر الشيخالجمعة، 13 أبريل 2018 03:59 م
تفقد طلعت عبدالقادر مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، أعمال رصف كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى بسمك 5 سم قبل رصف الطبقة الأسفلتية الثالثة والأخيرة بسمك 5 سم ، ليصبح سمك الرصف النهائى أعلى الكوبرى 17 سم .
وتفقد مساعد المحافظ مشروع إقامة نفق أمام قرية الشهابية أسفل الطريق الدولى الساحلى لعبور المشاه والمركبات .
وقال مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، أنه خلال أيام قلائل سيتم فتح الكوبرى لعبور المركبات بالاتجاهين ، مع وضع العلامات والإرشادات المرورية والإحترازية ، والإنتهاء الكلى من الإنارة العامة به مع نهاية الرصف قبل الفتح .
وأكد عبدالقادر ، على سرعة تنفيذ الأعمال والإنتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة مع مراعاة التشديد بالتنبيه على وضع وزرع الأعمدة ذات الكشافات للإنارة ليلية بمدخلى النفق شمالاً وجنوباً ،وأعلى وجانبى النفق ، مع وضع كافة التحزيرات المرورية بالطريق الدولى الساحلى ، متمنياً السلامة العامة للمواطنين والمركبات .
رصف كوبرى الشيخ مبارك على الطريق الدولي
الأعمال الجارية لرصف الكوبرى
جانب من أعمال رصف الكوبري
صب مواقع خرسالنية لنفق الشهابية
جانب من الاعمال الجارية في نفق الشهابية
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