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رصف كوبري الشيخ مبارك وإقامة نفق أسفل الطريق الدولى الساحلي بكفر الشيخ

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:59 م
رصف كوبري الشيخ مبارك وإقامة نفق أسفل الطريق الدولى الساحلي بكفر الشيخ جانب من الرصف


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد طلعت عبدالقادر مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، أعمال رصف كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى بسمك 5 سم قبل رصف الطبقة الأسفلتية الثالثة والأخيرة بسمك 5 سم ، ليصبح سمك الرصف النهائى أعلى الكوبرى 17 سم .

وتفقد مساعد المحافظ  مشروع  إقامة نفق أمام قرية الشهابية أسفل الطريق الدولى الساحلى لعبور المشاه والمركبات .

وقال مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، أنه خلال أيام قلائل سيتم فتح الكوبرى لعبور المركبات بالاتجاهين ، مع وضع العلامات والإرشادات المرورية والإحترازية ، والإنتهاء الكلى من الإنارة العامة به مع نهاية الرصف قبل الفتح .

وأكد عبدالقادر ، على سرعة تنفيذ الأعمال والإنتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة مع مراعاة التشديد بالتنبيه على وضع وزرع الأعمدة ذات الكشافات للإنارة ليلية بمدخلى النفق شمالاً وجنوباً ،وأعلى وجانبى النفق ، مع وضع كافة التحزيرات المرورية بالطريق الدولى الساحلى ، متمنياً السلامة العامة للمواطنين والمركبات .

رصف كوبرى الشيخ مبارك على الطريق الدولي
رصف كوبرى الشيخ مبارك على الطريق الدولي
الأعمال الجارية لرصف الكوبرى
الأعمال الجارية لرصف الكوبرى
جانب من أعمال رصف الكوبري
جانب من أعمال رصف الكوبري
صب مواقع خرسالنية لنفق الشهابية
صب مواقع خرسالنية لنفق الشهابية
جانب من الاعمال الجارية في نفق الشهابية
جانب من الاعمال الجارية في نفق الشهابية

 


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