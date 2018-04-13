رسالة سعودية لمجلس الأمن تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخية

رسالة سعودية لمجلس الأمن تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخيةالجمعة، 13 أبريل 2018 05:11 م
صواريخ
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أفادت فضائية "العربية" فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن هناك رسالة سعودية قدمت لمجلس الأمن تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخية المملكة.
وأكدت السعودية أن الثغرات فى نظام التحقق فى اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ.
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