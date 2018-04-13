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الجمعة، 13 أبريل 2018 05:18 م
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رسالة سعودية لمجلس الأمن تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخية

الجمعة، 13 أبريل 2018 05:11 م
رسالة سعودية لمجلس الأمن تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخية صواريخ


أيمن رمضان
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أفادت فضائية "العربية" فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن هناك رسالة سعودية قدمت  لمجلس الأمن تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخية المملكة. 

 

وأكدت السعودية أن الثغرات فى نظام التحقق فى اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ. 
 

 


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ايران

صواريخ

السعوديه




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