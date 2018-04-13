رئيس البرلمان العراقى يحذر من مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة







بغداد (أ ش أ)

حذر رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، اليوم الجمعة، من الإحجام عن الذهاب للانتخابات التشريعية المقبلة، داعيا العراقيين لتحمل المسؤولية كاملة.

وقال الجبورى - فى كلمة أوردتها قناة "السومرية نيوز" - "إن الشعب العراقى وقف فى وجه الإرهاب وقاتل ببسالة وقدم أبناءه من أجل تحرير المناطق المغتصبة من تنظيم داعش الإرهابى" ، مشيرا إلى أن الشعب يقف الآن فى امتحان جديد وكبير فى اختيار مرشحيه بالبرلمان.

وأضاف الجبورى، موجها حديثه للعراقيين: "هناك فرصة تاريخية لتحميل أمانتكم لمن يستحق من أبنائكم ‏لاستكمال ‏مراحل خروج العراق من أزمته بعد النجاح الكبير في النصر على الإرهاب والانفتاح على العالم، ‏فلا تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم من خلال الإحجام عن الذهاب إلى الانتخابات، ‏وتحمل المسؤولية الوطنية كاملة فى المشاركة بهذه الممارسة التي من شأنها أن تنعكس في المرحلة القادمة على حياتكم اليومية".

وطالب الجبورى، وسائل الإعلام كافة أن تمارس مهمتها بمهنية عالية وأن تبتعد من التصدى غير المهنى وأن تبقى فى إطار حياديتها لتكسب ثقة الجمهور وتمارس سلطتها الرابعة بكفاءة وتميز وتكون في موقع الرقيب، ‏وأن تقف إلى جانب وطنها فى دعم ‏الممارسة الانتخابية وتترك الخيار للشعب العراقى، فهو قادر على تحديد خياراته بنفسه.

ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس النواب فى دورته الرابعة، وكان مرسوم جمهورى قد حدد موعد الانتخابات التشريعية في العراق 12 مايو المقبل.