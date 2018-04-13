دخول وخروج 22 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم الجمعة،عن دخول وخروج 22 سفينة،وذلك خلال 24 ساعة .

وذكرت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها ، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ،ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .