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دخول وخروج 22 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:22 م
دخول وخروج 22 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء بورسعيد-أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم الجمعة،عن دخول وخروج 22 سفينة،وذلك خلال 24 ساعة .

وذكرت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها ، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

 كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ،ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .

 

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