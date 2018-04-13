حيدر العبادى: نحن مع أى جهد سياسى لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى سوريا







بغداد أ ش أ

أكد المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الخميس، أن العراق مع أى جهد سياسى لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى سوريا.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "لقد كان اندلاع الصراع فى سوريا فى أواخر 2011 سببًا رئيسًا فى إيجاد بيئة لنشوء تنظيم (داعش) الإرهابى وتمدده ودخوله إلى العراق فى وقت لاحق فى منتصف عام 2014"، موضحًا أن استمرار هذا الصراع وتدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة فيه أسهم فى تغذيته.

وأضاف الحديثى "نحن فى الحكومة العراقية نرى أهمية إيجاد حل سياسى لإنهاء هذا الصراع وتحقيق الاستقرار فى سوريا، والقضاء على تواجد داعش فى مناطق مجاورة للأراضى العراقية"، مشددًا على أن تركيزنا منصب بشكل أساس على عدم إيجاد بيئة مساعدة لبقاء داعش فى هذه المناطق.

وقال المتحدث الإعلامى "العراق ليس طرفًا فى الصراع الدائر فى سوريا وسياستنا فى علاقاتنا الخارجية قائمة على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول"، لافتًا إلى أن التدخلات الخارجية فى سوريا أسهمت إلى حد كبير فى تفاقم الأوضاع فى سوريا.