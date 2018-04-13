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حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بكفر الشيخ

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:02 م
حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بكفر الشيخ حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول من إزالة تعدي بالبناء المخالف وعمل تندات صاج على حرم جسر ترعة الشراقوة بقرية8 المعمورة على مساحة 90 م ، مما تسبب في عدم القدرة على تطهير الترعة وإهدار مياه  الري ، تنفيذاً لتعليمات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر ،عقد اللواء عصام رصاص ،رئيس مركز ومدينة مطوبس ، اجتماعاً لوضع حد للتعديات على الأراضي الزراعية ، مؤكداً أن التعدى على الأراضى الزراعية كارثة قومية تؤدى إلى انقراض الرقعة الزراعية ، مما يؤدى الى قله فى المحاصيل الزراعية وزيادة فى الاسعار.

وقال "رصاص" ، إن القانون غلظ عقوبة البناء على الأراضى الزراعية بالحبس والغرامة ونسبة التعدى على الاراضى الزراعية وصل إلى17 مليون و45 ألف فدان على مستوى الجمهورية ، موجهاً بالحفاظ على الرقعة الزراعية من أجل مستقبل أفضل.

 


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