تنفيذ 82 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 82 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من تنفيذ 16حكما فى قضايا جنائية، و30 حكم جزئى، و5 أحكام مستأنفة، و30 حكم بغرامات ومخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.