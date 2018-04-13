تنفيذ 82 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 82 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروحالجمعة، 13 أبريل 2018 05:31 م
حملة أمنية -أرشيفية
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 82 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من تنفيذ 16حكما فى قضايا جنائية، و30 حكم جزئى، و5 أحكام مستأنفة، و30 حكم بغرامات ومخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضافة تعليق
قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة