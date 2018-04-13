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الجمعة، 13 أبريل 2018 12:08 ص
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"تموين أسوان": توريد 739 طنا و220 كيلو قمح من مشروع توشكى

الجمعة، 13 أبريل 2018 12:00 ص
"تموين أسوان": توريد 739 طنا و220 كيلو قمح من مشروع توشكى توريد قمح -أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
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استقبلت مطاحن شركة مصر العليا بمحافظة أسوان، 739 طنا و220 كيلو قمح محلى، بعد بدء موسم الحصاد فى توشكى أسوان، كأول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ توريد القمح المحلى.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم توريد 739 طنا و220 كيلو قمح محلى، لمطاحن شركة مصر العليا بصوامع مدينتى أسوان وإدفو، مشيراً إلى أن الكميات الموردة من القمح تم حصادها من منطقة شرق العوينات بمشروع توشكى فقط، وموضحاً بأن المزارعين فى مشروع وادى النقرة بدءوا بالحصاد منذ أمس ولكن لم يتم توريد كميات القمح حتى اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى تم توريدها بدءً من يوم 8 أبريل الجارى وحتى اليوم، مبشرة بموسم حصاد جيد، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من التموين والزراعة وأمناء الصوامع بالمحافظة لفحص القمح المورد وقياس درجة نقاوته وأوزانه.


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