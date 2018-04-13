"تعليم" الغربية تنظم مجموعات مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة







الغربية - مصطفى عادل

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، وإدارة شرق طنطا التعليمية وإدارة غرب طنطا التعليمة مجموعات مجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة على أن تكون هذه المجموعات كل يوم جمعة بمدرجات كلية التربية جامعة طنطا وتكون على فترتين الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر والفترة الثانية من الواحدة ظهرا إلى الساعة 3 عصرا

ويقوم بالتدريس في هذه المجموعات نخبة من المدرسين الأكفاء يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ الغربية بعمل قوافل تعليمية للطلاب على مستوى المحافظة .

وتفقد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية المجموعات، يرافقه الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، و أكد على سعادته بالتواجد بين الطلاب الذين هم مستقبل مصر، مؤكد أن تجربة هذه المجموعات تهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

كما وجه محافظ الغربية الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالتعرف على مقترحات الطلاب في اختيار المدرسين بهذه المجموعات لاختيار أكفء المدرسين، كما طالب محافظ الغربية الطلاب بالجد والاجتهاد من اجل التفوق متمنيا لهم مستقبل باهر.