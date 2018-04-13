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بوليفيا: تهديد واشنطن باستعمال القوة فى سوريا يقوض نظام الأمم المتحدة

الجمعة، 13 أبريل 2018 01:06 م
بوليفيا: تهديد واشنطن باستعمال القوة فى سوريا يقوض نظام الأمم المتحدة الأمم المتحدة


أ ش أ
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أكد سفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة ساتشا ليورينتى، أن تهديد الولايات المتحدة باستعمال القوة فى سوريا يقوض من سلطة القانون الدولى ونظام الأمم المتحدة.

وقال ليورينتى - فى تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية - إن تهديد واشنطن باتخاذ إجراء ضد سوريا سواء بموافقة الأمم المتحدة أو بدونها "يجعل الولايات المتحدة تضع نفسها فوق بقية الدول وتستهين بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ونظام المنظمة الدولية بأكمله."

وشدد المبعوث البوليفى على أن المشكلة تكمن فى أن الولايات المتحدة تعتقد وتتصرف وكأنها فوق أى قانون، مضيفا أن "واشنطن تؤمن بأن لها قوانينها الخاصة، وهذا ليس صحيح"، وأشار إلى ضرورة توحد مجلس الأمن وتشكيل آلية مستقلة لبحث الهجوم الكيميائى المزعوم فى سوريا.

وكان ليورينتى قد دعا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن أول أمس /الأربعاء/ لبحث التصعيد بشأن سوريا والتهديدات أحادية الجانب بالقيام بعمل عسكرى ضدها.


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