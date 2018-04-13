انطلاق موسم حصاد القمح بسوهاج على مساحة 205 ألف فدان







سوهاج محمود مقبول

"القمح الليلة ليلة عيده يارب تبارك وتزيده..لولى ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده ..عمره ما يخلف مواعيده يارب تبارك و تزيده..لولى من نظم سيده متحكم بين عبيده.. أرواحنا ملك أيده و حياتنا بيه .. هلت على الكون بشائره ردت للعمر عمره والامر الليلة امره يا رب أحميه".

بهذه الكلمات غنى الراحل محمد عبدالوهاب للقمح وقت حصيده والذى يأتى فى شهر إبريل من كل عام من المطرب الراحل محمد عبدالوهاب إلى الأغانى التى يطلقها العال بالحقول وأصحابها فى موسم الحصاد حيث تنتشر بشكلا واسع بمحافظة سوهاج والمحافظات الأخرى المختلفة بالوجه القبلى أغنية: و"يا قمح شعرك عجبنى .. وخيرك هيملا حواصلى ..ومخازنك لسه عرفها فى لقصر بناها .. دا يوسف لو قلت لولدى على يوم هنبيع فى أرضينا يقول لى ونحصد عند مين اللى جايه".

موسم حصاد القمح هو أجمل الأوقات التى ينتظرها الفلاح المصرى طوال العام فيبنى أحلامه عليها ليأكل هو من ناتج المحصول وتأكل بهائمه من ناتج التبن ويبيع ما يزيد عن حاجته للتجار ويربح المال الوفير.

وسوهاج من أكبر المحافظات التى تزرع محصول القمح أو بلغت جملة المساحة المنزرعة حوالى 205 آلاف فدان موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالى 140 ألف طن قمح، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018.

يقول حسين السيد مزارع: إنتاجية الفدان هذا العام سوف تصل إلى أعلى معدلات الإنتاج، خاصة بعد أن قمنا بجلب نوعيات من أعلى الأصناف إنتاجا، والتى أمدتنا بها وزارة الزراعة، وعندما نقوم بالحصد فى الأرض الرملية تتم العملية عن طريق التقليع، نظرا لأن الأرض رملية وتسمح بذلك، أما فى الأرض السوداء يتم الحصيد بإستخدام المنجل عن طريق العمالة وأجر العامل الواحد فى اليوم الواحد هذا العام 120 جنيها يقوم بحصد ما بين قيراط ونصف إلى قيراطين.

وقال محمود فاضل مزارع : الميكنة الحديثة فى الحصاد هى ما نقوم باستعمالها فى عملية الحصاد فهى تنجز وتقوم بتوفير الوقت والجهد ويحصل صاحب المعدة على أجرة بالساعة والتى تصل إلى حوالى 200 جنيها للساعة فالفدان الذى يحتاج إلى 30 عامل لحصاده بتكلفه 4500 جنيها تقوم الماكينة الحديثه فى حصده على مدار 10 ساعات عمل على يومين بإجمالى 2000 جنيها، وبهذا يوفر صاحب الأرض حوالى 2500 من أجرة العمالة العادية، وهذا يساعد كثيرا الفلاح فى تقليل التكلفة العامة لعملية الحصاد والدرس والتعبئة والنقل.

محافظة سوهاج شددت على جميع الجهات المعنية بالمحافظة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، استعدادًا لموسم توريد الأقماح، وضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، استعدادًا لموسم توريد الأقماح للعام الحالى 2018م.

وعقد المحاسب كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحافظ، حيث ضمت وكلاء وزارات التموين والزراعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثل إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وفراز أول قطاع البنك، ومفتش صيانة الحبوب بإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، ووكيل إدارة مباحث التموين، ومدير التسويق بالبنك الزراعى، ومدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطرى، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة.