انطلاق مهرجان مشروعات تخرج طلاب الإعلام التربوى بجامعة طنطا غدا

انطلاق مهرجان مشروعات تخرج طلاب الإعلام التربوى بجامعة طنطا غداالجمعة، 13 أبريل 2018 06:26 م
جامعة طنطا -أرشيفية
إضافة تعليق
ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة طنطا تحت إشراف الدكتورة علياء رمضان رئيس القسم، غدًا السبت المهرجان السنوى لعرض مشروعات التخرج لطلاب القسم بشعبيته الصحافة والمسرح، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح الغد بالكلية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة علياء رمضان، رئيس القسم، فى تصريحات صحفية، أن المهرجان يشمل عرض مشروعات التخرج، مشيرة إلى تنوع تلك المشروعات ما بين صحف مطبوعة و أفلام تسجيلية وتقارير إخبارية وتحقيقات إذاعية وتليفزيونية وأعمال مسرحية تتناول صنوف مختلفة من المضامين الإعلامية الهادفة، التى ترسخ مبادئ الإعلام التربوى وتؤكد على دوره الرائد فى الارتقاء بالمجتمع المصرى والنهوض به.
إضافة تعليق
قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج
جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة