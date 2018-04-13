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القوات العراقية تعتقل مسلحين اثنين وتفكك عبوات ناسفة ومتفجرات فى الأنبار

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:05 م
القوات العراقية تعتقل مسلحين اثنين وتفكك عبوات ناسفة ومتفجرات فى الأنبار الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
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أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول اليوم الجمعة، عن اعتقال اثنين من المسلحين وضبط عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وقال رسول فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار تمكنت من القبض على عنصر من العناصر المسلحة فى منطقة الصبيحات قادما من إحدى المحافظات، وآخر مطلوب للقضاء فى حى الجولان، بمحافظة الأنبار، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة".

وأشار إلى أن "القوات نفذت عملية لتطهير معمل الروافد الكونكريتى، أسفرت عن تفجير 13 عبوة ناسفة، كما طهرت طريق بطول 1500 متر من جسر اليابانى باتجاه الصقلاوية، وطريق آخر بطول 1500 متر، وعثرت على 3 عبوات ناسفة وصاروخ و29 قذيفة هاون فى منطقة الهياكل تمت معالجتها".

وأضاف أن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار عن العثور على مضافات ومخابئ أسلحة ومتفجرات تعود لتنظيم داعش، خلال عمليات دهم وتفتيش فى مناطق متفرقة من المحافظة.

 

 


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