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الصادرات والواردات: لم تصدر أى قرارات بوقف استيراد الأبلكاش الصينى

الجمعة، 13 أبريل 2018 09:00 ص
الصادرات والواردات: لم تصدر أى قرارات بوقف استيراد الأبلكاش الصينى اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات


أ ش أ
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أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه لا يوجد أى حظر على الأخشاب الصينية أو غيرها من أى بلد منشأ آخر، ولكن يوجد مواصفات قياسية تقوم الهيئة بتطبيقها على جميع السلع المستوردة، جاء ذلك ردا حول ما أثير فى الآونة الأخيرة من ارتفاع أسعار الأبلكاش والتداعيات التى حدثت نتيجة هذه الزيادة نتيجة لصدور قرار من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد الأبلكاش الصينى وهو السبب الرئيسى لهذه الأزمة.

وأكد جابر، فى بيان اليوم، أنه لا يتم الإفراج عن أى سلعة إلا بعد مطابقتها للمواصفات القياسية المطبقة على السلعة، وفى حالة عدم المطابقة يتم رفضها ويحق للمستورد طلب إعادة السحب، والتظلم، وأشار إلى أن الهيئة جهة رقابية تنفيذية تقوم بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية المعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة طبقا للوائح والقوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير، وذلك من خلال معاملها المعتمدة محليا ودوليا فى كافة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة قامت بفحص إجمالى 314 مرقوما من واردات الأبلكاش خلال الفترة من يناير 2018 وحتى الآن منها 64 مرقوما ذى منشأ صينى تم قبول 60 مرقومًا منها أى ما يمثل 93.7% ورفض 4 مراقيم فقط لتكون نسبة المرفوض من الأبلكاش الصينى 6.3% (رفض غير نهائى حيث يحق للمستورد طلب إعادة السحب، ثم التظلم).

الجدير بالذكر أنه خلال عام 2017 قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص 1483 مرقوما من واردات الأبلكاش، وكان إجمالى مراقيم منشأ الصين 374 مرقوما أى ما يمثل 25.2% من إجمالى الأبلكاش الذى تم فحصه، حيث بلغ إجمالى المراقيم المطابقة من الأبلكاش الصينى 367 مرقوما، ورفض 7 مراقيم غير مطابقة للمواصفات القياسية.


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