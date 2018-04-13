الرئيس التشيكى: لا أعتقد نشوب صراع عسكرى بين روسيا وأمريكا بسبب سوريا







موسكو أ ش أ

قال الرئيس التشيكى ميلوش زيمان ، الخميس ، بأنه لا يعتقد بإمكانية نشوب صراع عسكرى بين روسيا والولايات المتحدة بسبب سوريا.

وقال ميلوش ، فى مقابلة أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، " فقط مختل عقليا يمكنه إطلاق العنان لحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا ، هذا الرجل المجنون قد يكون مجرد أى جنرال أمريكى أو روسي".

وفى هذا الصدد ، أعاد الرئيس التشيكى إلى الأذهان قصة أحد هؤلاء الجنرالات - وزير الدفاع الأمريكى جيمس فورستال الذى ، كما قال زيمان ، كان مرتعبا فى السابق من إمكانية نشوب صراع محتمل مع الاتحاد السوفييتى لدرجة أنه دخل أولاً مستشفى المجانيين ، ثم ألقى بنفسه فى مايو من عام 1949 من نافذة هذا المستشفى مع صرخة "الروس قادمون!".

هذا ، وتوعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، فى تغريدة على حسابه الرسمى فى (تويتر) ، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية ، داعيا روسيا للاستعداد لصدها ، والتوقف عن دعم الرئيس السورى بشار الأسد.