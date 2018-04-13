الخارجية السورية: ملتزمون بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية







دمشق أ ش أ

أفاد مصدر رسمى فى وزارة الخارجية السورية، بأن دمشق ملتزمة بموقفها فى التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبتنفيذ كل الالتزامات المترتبة على انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

واتهم المصدر - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الخميس - الولايات المتحدة والدول الغربية بالوقوف وراء حملة تضليل مستمرة بشأن استخدام الغازات السامة فى مدينة دوما وادعاء وجود أدلة بحوزتها عن ذلك.

وأضاف المصدر : "انسجامًا مع موقفها هذا فقد دعت سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إرسال فريق من لجنة تقصى الحقائق التابعة للمنظمة إلى زيارة سوريا ولاطلاع على موقع الهجوم المزعوم فى دوما".

وأشار إلى أن دمشق قدمت كل التسهيلات اللازمة لقيام فريق تقصى الحقائق بمهامه بشكل شفاف ودقيق، ومنحت فورًا تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء فريق تقصى الحقائق.