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التحالف العربى يتصدى لصاروخ باليستى أطلقه الحوثييون باتجاه السعودية

الجمعة، 13 أبريل 2018 11:15 م
التحالف العربى يتصدى لصاروخ باليستى أطلقه الحوثييون باتجاه السعودية المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد المالكي


وكالات
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صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أنه وفى تمام الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوى للتحالف إطلاق صاروخ باليستى من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية (محافظه صعده) باتجاه أراضى السعودية.

وأوضح العقيد المالكى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى من اعتراضه ولله الحمد ، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أى حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان .

وأضاف المالكى أن هذا العمل العدائى من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيرانى للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمى والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنساني.

 


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