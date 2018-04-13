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إصابة شخصين فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية

الجمعة، 13 أبريل 2018 03:49 م
إصابة شخصين فى مشاجرة لخلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة -ارشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخصان باصابات متفرقة فى مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بقرية جزى دائرة مركز منوف.

 

بالإنتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول " ع.ر. ا " 27 سنه، مؤهل عالى مصاباً بجرح متهتك بالوجه، وزوجة شقيقه " ن ا.م " 18 سنه، ربة منزل، والد الأول 62 سنه، صياد، طرف ثان " هـ.ع.ح " 39 سنه، وشقيقته " ا " 48 سنه، مصابه بجرح متهتك بفروة الرأس، ونجلها " س.ا. ع " 18 سنه، طالب وجميعهم مقيمين قرية جزى دائرة المركز.

 

بسؤال الطرفين إتهم كل منهما الأخر بالتعدى بالضرب وإلقاء الحجارة على بعضهم البعض وإحداث ما بهم من إصابات لخلافات بسبب الجيرة كما إتهم " هـ.ط. م " 45 سنه، مهندس زراعى ومقيم بذات الناحية الثالث بإحداث إصابة شقيقه " م " 56سنه، مدرس ومقيم بذات الناحية بجرح متهتك بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى وذلك بإلقاء الحجارة عليه حال تصادف مروره أثناء المشاجرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4205 جنح مركز منوف لسنة 2018كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

 

 

 

 


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