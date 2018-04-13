إزالة مبانى وتعديات على مساحة 5000 متر بمطروح

إزالة مبانى وتعديات على مساحة 5000 متر بمطروحالجمعة، 13 أبريل 2018 05:18 م
حملة إزالة تعديات على الأراضى -أرشيفية
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تمكنت حملة لمجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع مديرية الأمن من تنفيذ قرارات إزالة لمبانى وتعديات على مساحة 5000 متر من أراضى الدولة.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من تنفيذ 8 قرارات إزالة صادرة من مجلس مدينة مرسى مطروح، تم خلالها إزالة 50 سور و5 منازل بسقف خرسانى و5 منازل تحت الإنشاء، وتحررت المحاضر اللازمة.
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