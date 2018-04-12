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الخميس، 12 أبريل 2018 04:24 م
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ولى العهد السعودى يبحث مع وزيرة الدفاع الإسبانية التعاون الثنائى

الخميس، 12 أبريل 2018 03:23 م
ولى العهد السعودى يبحث مع وزيرة الدفاع الإسبانية التعاون الثنائى ولى العهد السعودى والملك فيليب


أ ش أ
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بحث ولى العهد السعودى ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته الحالية لمدريد، مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوس دى كوسبيدال، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره فى الجانب الدفاعى والعسكرى، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية (المملكة 2030(.

وذكرت كالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.


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