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وكيل صحة الدقهلية: الكشف على 660 ألف مريض بالمستشفيات خلال مارس

الخميس، 12 أبريل 2018 02:12 م
وكيل صحة الدقهلية: الكشف على 660 ألف مريض بالمستشفيات خلال مارس كشف طبى


الدقهلية ــ شريف الديب
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أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، خلال شهر مارس 2018، أنه تم الكشف علي  660185 مريضا، وتم إجراء عدد 24678 عملية، و495 حالة مناظير تشخيصية وعلاجية، وتم عمل أشعة عادية وموجات فوق صوتية 48073 حالة و3335 أشعة مقطعية، ودوبلر لـ 222 حالة وإجراء 18347 جلسة علاج طبيعي لـ3886 حالة .

وشدد مكى على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها وتواجد الطاقم الطبى لخدمة جميع المرضى بمحافظة الدقهلية.


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