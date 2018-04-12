وصول و سفر 5130 راكب و تداول 814 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس و على متنهم 408 راكب و 112 شاحنة بضائع و 10 شاحنة عفش ركاب و15 سيارة كما تغادر ثلاث سفن و هى عمان ، الرياض ، الحرية2 و على متنهم 227 راكب و 53 شاحنة بضائع و 13 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 212 راكب و 55 شاحنة بضائع و 6 شاحنة عفش ركاب و 18 سيارة وغادرت السفينة محبة و على متنها 886 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى و ثلاث سفن أخرى و هى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس و على متنهم 328 راكب و 97 شاحنة بضائع و3 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1008 راكب منهم 89 معتمر و تداول 148 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 230 راكب و 19 براد و 11 تريلا و 2 سيارة و 1 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنها 98 راكب منهم 41 معتمر و 1 باص عمرة و 25 براد و 5 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 241 راكب و 9 براد و 8 تريلا و 1 باص جيت فيما غادرت ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 439 راكب منهم 48 معتمر و 1 باص عمرة و 49 براد و 22 تريلا و 2 باص جيت.