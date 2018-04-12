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وزير بريطانى: لا قرار حتى الآن بشأن الرد على هجوم دوما

الخميس، 12 أبريل 2018 11:11 ص
وزير بريطانى: لا قرار حتى الآن بشأن الرد على هجوم دوما سوريا


رويترز
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قال ديفيد ديفيز وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن الرد على هجوم كيماوى مزعوم فى مدينة دوما السورية مضيفا أن أى خطوة ستخضع للبحث بترو شديد واستنادا إلى الأدلة.

وأضاف ديفيز خلال مناسبة لصحيفة وول ستريت جورنال فى لندن "لا قرار حتى الآن. ستجتمع الحكومة بكامل هيئتها الساعة 1530 (بالتوقيت الصيفى البريطاني) لبحث الأمر".

وتابع "الوضع فى سوريا مروع. استخدام الأسلحة الكيماوية أمر يتعين على العالم منعه. لكن الظرف دقيق للغاية أيضا وعلينا اتخاذ هذا القرار بترو وعلى أساس مدروس".

 


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