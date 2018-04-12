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وزير الخارجية الليبى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية بالدمام

الخميس، 12 أبريل 2018 10:36 ص
وزير الخارجية الليبى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية بالدمام وزيرة خارجية ليبيا يصل السعودية


كتب - أحمد جمعة
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وصل وزير خارجية ليبيا بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، إلى مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى سيعقد اليوم الخميس ضمن أعمال القمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المقررة فى الدمام يوم الأحد المقبل.

 

وكان فى استقبال الوزير بمطار الملك خالد مدير إدارة المراسم بالمملكة العربية السعودية والسفير خيرى العالم القائم بأعمال السفارة الليبية بالمملكة العربية السعودية.

 

وقد شارك الوفد الليبى لحكومة الوفاق الوطنى من يوم الثلاثاء الماضى فى الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للدول الأعضاء بالجامعة العربية.

 

وسينعقد اليوم بحضور ومشاركة وزير خارجية ليبيا محمد سيالة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لرفع مشروعات القرارات التي ستعرض أمام القادة والرؤساء العرب في قمة "الدمام".

 

وسيكون الملف الليبى من ضمن أهم الملفات المطروحة بالقمة التاسعة والعشرين الحالية بالمملكة العربية السعودية.


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