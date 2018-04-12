وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره السودانى تطورات الأوضاع فى ليبيا

كتب أحمد جمعة

التقى وزير خارجية ليبيا فى حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بالعاصمة الرياض، مع وزير الخارجية السودانى البروفسور إبراهيم الغندور.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم الخميس، ضمن أعمال القمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين المقررة فى الدمام يوم الأحد المقبل.

وتباحث الوزيران حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الجارين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى المستجدات الأخيرة وتطورات الأوضاع فى ليبيا.

كما تناول اللقاء بين الوزيران نتائج اجتماع إعلان نيامى المشترك الذى جمع دول ليبيا والنيجر والسودان وتشاد حول أمن الحدود.

كما تطرق الوزيران فى اللقاء حول الاستعدادات الجارية للتحضير للاجتماع المرتقب لدول جوار ليبيا.

حضر اللقاء كل من السفير خيرى العالم القائم بأعمال السفارة الليبية فى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأحمد الأربد مدير المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبية.