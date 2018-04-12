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ورشة تصوير سينمائي لسعيد الشيمي بقصر ثقافة الإسماعيلية

الخميس، 12 أبريل 2018 09:15 م
ورشة تصوير سينمائي لسعيد الشيمي بقصر ثقافة الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة مساء اليوم ورشة تصوير سينمائي علي هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام حاضر فيها مدير التصوير المعروف سعيد الشيمي.
 
وعرض الشيمي مقدمة خاصة عن التصوير وتعرض لأهمية  الإضاءة والعدسات والتكوين والألوان والحركة مُشيراً إلي تطور عمليات التصوير منذ بدايتها وحتى الآن.
 
ويعتبر الشيمي من أهم مديري ري التصوير في مصر وله عدة أفلام شهير كالحريف لعادل إمام، وسلام ياصاحبي، وجزيرة الشيطان، وأفلام أخرى نالت عشرات الجوائز.
 
 
 

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