مياه شرب الغربية: خطة لتحويل محطات الصرف الصحى لمحطات معالجة ثلاثية

الغربية عادل ضرة

أكد المهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل محطات الصرف الصحى ذات المعالجة الثانية إلى محطات معالجة ثلاثية بطريقة أمنة لاستخدام مياه الصرف الصحى المستهلكة بحوالى 11مليار مكعب فى السنة لإعادة استخدامها فى الزراعة مرة أخرى.

وأضاف أنة تمت الدراسات واختيار المحطات التى يتم مراجعتها وعمل الإجراءات اللازمة لها لبدء التنفيذ، وسوف ترى هذه المشروعات النور خلال العام القادم.

وأوضح أن محافظة الغربية مخطط لها 14محطة تنقية لتحويل نظام المعالجة بها إلى معالجة ثلاثية، خاصة وأن محافظة الغربية من المحافظات التى تعتمد اعتماد كلى على مياه الصرف الصحى فى إعادة استخدامها بالزراعة.

مشيرا إلى أننا نسير فى طريقنا لحل مشكلة الصرف الصحى على مستوى مصر بالكامل سواء قرى أو نجوع ليس فقط شبكات انحدار ومحطات رفع.

وعن ارتفاع نسبة الأمونيا بنهر النيل فرع رشيد، قال إن ارتفاع نسبة الأمونيا لها مسببات عديدة ليست من الصرف الصحى، ولكن ملوثاته مركزة منها المزارع السمكية المنتشرة بكفر الشيخ والغربية، وبمجرد الانتهاء من مشروعات "الميجا" سيتم القضاء على ملوثات فرع رشيد بالصرف الصحى، ويتبقى مشكلة تقنين أوضاع الأقفاص السمكية المنتشرة بالفرع.

وأكد أنه تم حل مشكلة ارتفاع نسبة الأمونيا بمحطة بسيون الواقعة على نهر النيل خلال فترة الشتاء، فتم عمل مأخذ بديل لمياه المحطة على ترعة القضابة.

أما نسب الحديد والمنجيز فتظهر فى مياه الأبار فقط وهذا نتيجة قلة السعة التخزينية فى الأبار الأرتوازية ويتم معالجتها بإنشاء محطات معالجة حديد ومنجنيز أو البحث عن أبار ارتوازية أخرى تكون نسبه الملوحة المسموح بها.

وأكد أن جهود الدولة منصبة للقضاء على مشاكل الصرف الصحى فى المدن والقرى والنجوع وللمحافظة النصيب الأوفر من كم وحجم مشروعات الصرف الصحى التى تنفذ عليها، لافتا أن كل مدن ومراكز محافظة الغربية مخدومة بالصرف الصحى باستثناء مدينة المحلة يتم عمل مشروعات تدعيم لمشروعات الصرف الصحى.

وأضاف الأشقر، أن عدد قرى محافظة الغربية تبلغ 321 قرية، منها 133 قرية مخدومة بمشروعات الصرف الصحى، وجارى تنفيذ مشروعات بـ90 قرية وتمثل أعلى نسبة موجودة فى محافظات مصر من ناحية خدمات الصرف الصحى بها.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الاعتمادات اللازمة من خلال الخطة الاستثمارية أو التعاون مع الدولة الشقيقة والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى ومن خلال توفير التمويل سيتم تحديد الخطة الزمنية للانتهاء منها، وخلال عامين سنخدم كل القرى والنجوع بمشروعات الصرف الصحى.

مشيرا أن خدمة الصرف الصحى بالمحافظة تفوق 42% بينما باقى محافظات مصر لا تتعدى 20%، موجها الشكر للدولة لتوفير التمويل اللازم لإنهاء مشروعات الصرف الصحى، وأن هناك دول بها مدن لم تخدم حتى الآن بمشروعات الصرف الصحى.