موريتانيا تعرب عن تضامنها مع السعودية ضد الهجمات الباليستية لميليشيا الحوثى







أ ش أ

أعلنت موريتانيا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، فى مواجهة الهجمات الصاروخية الباليستية التى أطلقتها المليشيات الحوثية على مناطق آهلة بالمدنيين فى السعودية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الموريتانية، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدين بشدة هذا العمل الإجرامى المتكرر، لما فيه من تهديد للأمن الإقليمى والعالمى وخرق سافر لمبادئ القانون الدولى والقرارات الأممية ذات الصلة، كما تعلن استنكارها وشجبها الشديدين له، معبرة عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية فى حقها المشروع فى الدفاع عن أمنها واستقرارها.