مقتل 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعها "داعش" بمحافظة صلاح الدين بالعراق

مقتل 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعها "داعش" بمحافظة صلاح الدين بالعراقالخميس، 12 أبريل 2018 03:29 م
قوات الجيش العراقى
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قتل أربعة مدنيين اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم (داعش) فى قرية (اسديرة) شمالى محافظة صلاح الدين.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر أمنى عراقى فى محافظة صلاح الدين - لم تسمه - القول إن "عناصر من تنظيم داعش تسللوا إلى قرية "اسديرة" التابعة للساحل الأيسر فى قضاء الشرقاط"، لافتا إلى أن أهالى القرية اشتبكوا مع عناصر التنظيم الإرهابى، وقامت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث.
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