video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعها "داعش" بمحافظة صلاح الدين بالعراق

الخميس، 12 أبريل 2018 03:29 م
مقتل 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعها "داعش" بمحافظة صلاح الدين بالعراق قوات الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

قتل أربعة مدنيين اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم (داعش) فى قرية (اسديرة) شمالى محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن مصدر أمنى عراقى فى محافظة صلاح الدين - لم تسمه - القول إن "عناصر من تنظيم داعش تسللوا إلى قرية "اسديرة" التابعة للساحل الأيسر فى قضاء الشرقاط"، لافتا إلى أن أهالى القرية اشتبكوا مع عناصر التنظيم الإرهابى، وقامت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشأت الديهى: الغرب والأمريكان يلعبون نفس لعبة العراق على سوريا الآن

العبادى: العراق سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع هجمات داعش

نشأت الديهى: سيتم ذبح دمشق على الهواء وأمام العرب كما فعلوا فى العراق

صور.. شيعة العراق يواصلون الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم

العراق

أخبار عربية

داعش

أخبار العالم اليوم

عبوة ناسفة




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة