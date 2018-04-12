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الخميس، 12 أبريل 2018 05:57 م
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مقتل 10 أشخاص فى تفجير يستهدف مشيعين بمدينة سنية شمالى بغداد

الخميس، 12 أبريل 2018 05:37 م
مقتل 10 أشخاص فى تفجير يستهدف مشيعين بمدينة سنية شمالى بغداد تفجير - أرشيفية


رويترز
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أعلن مسئول محلى، اليوم الخميس، مقتل 10 أشخاص فى تفجير يستهدف مشيعين بمدينة سنية شمالى بغداد. 
 

 


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