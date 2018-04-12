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الخميس، 12 أبريل 2018 05:29 ص
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مصدر أمنى عراقى: إصابة 4 عناصر من الحشد بهجوم لـ"داعش" جنوبى تكريت

الخميس، 12 أبريل 2018 05:00 ص
مصدر أمنى عراقى: إصابة 4 عناصر من الحشد بهجوم لـ"داعش" جنوبى تكريت القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة صلاح الدين العراقية، بأن 4 عناصر من الحشد الشعبى اصيبوا بهجوم لـ"داعش" على معسكر تدريبى جنوب تكريت.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء الأربعاء، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابى هاجموا مساء اليوم معسكر البنى التحتية التدريبى التابع للحشد الشعبى الواقع فى منطقة محطة بلد جنوب تكريت، ما أسفر عن اصابة أربعة عناصر من الحشد".

وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه - أن "الهجوم كان من منطقة الحضيرة الغربية الواقعة خلف المعسكر وهى منطقة محررة وآمنة"، مشيرا الى أن "المعسكر استقبل تعزيزات عسكرية فى أعقاب الهجوم النوعى والمباغت لداعش"، يذكر أن محافظة صلاح الدين تم تحريرها فى وقت سابق من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى، إلا أنه ما تزال هناك خلايا نائمة للتنظيم تقوم بين فترة وأخرى بشن هجمات على القوات الأمنية والمدنيين تؤدى إلى سقوط قتلى وجرحى.


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