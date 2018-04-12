مصادر عربية: وزراء الخارجية العرب يستهلون اجتماعهم بمناقشة الأزمة السورية

قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن وزراء الخارجية العرب يستهلون اجتماعهم اليوم الخميس، ببحث التدخلات الإيرانية فى شئون الدول العربية وتصاعد الأزمة السورية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية والذى ينطلق بعد قليل بالرياض، سيبدأ ببحث إطلاق ميليشيا الحوثى الصواريخ البالستية على العاصمة الرياض، ما يعد توسيعا للصراع القائم فى اليمن.

ولفت إلى أن الأزمة السورية ستحظى بنصيب وافر من مناقشات وزراء الخارجية العرب فى ضوء التصعيد الأخير من القوى الغربية وتلويح الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية لسوريا.

وينطبق بعد قليل اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بالعاصمة السعودية الرياض. حيث يعد الاجتماع هو الأخير فى سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التى ستعقد بالدمام الأحد القادم.