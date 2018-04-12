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مسئول إيرانى: سوريا صمدت وانتصرت فى واحدة من أعتى الحروب الإرهابية

الخميس، 12 أبريل 2018 12:18 م
مسئول إيرانى: سوريا صمدت وانتصرت فى واحدة من أعتى الحروب الإرهابية جانب من استقبال الأسد لعلي أكبر ولايتى


كتب - أحمد جمعة ووكالات
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أشاد مستشار المرشد الأعلى الإيرانى علي أكبر ولايتى،بصمود سوريا فى واحدة من أعتى الحروب الإرهابية وتصميم شعبها على النصر، مشيرا إلى أنه نموذج يحتذى به لكل شعب من الممكن أن يتعرض لمثل هذا النوع من الحروب.

وقال مستشار ولايتى أن تهديدات بعض الدول الغربية بمهاجمة سوريا تستند إلى "أكاذيب اختلقتها بعد تحرير الغوطة الشرقية".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السورى بشار الأسد، الخميس، لمستشار المرشد الأعلى الإيرانى.

بدوره قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن أى تحركات محتملة من الدول الغربية لن تساهم إلا فى المزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن تهديدات بعض الدول الغربية بالعدوان على سوريا بناء على أكاذيب اختلقتها هى وأدواتها من التنظيمات الإرهابية فى الداخل جاءت بعد تحرير الغوطة الشرقية وسقوط رهان جديد من الرهانات التى كانت تعول عليها تلك الدول فى حربها الإرهابية على سوريا.

 


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