محافظ شمال سيناء يطالب التجار بمراعاة الضمير وعدم استغلال المواطنين

شمال سيناء - محمد حسين

طالب اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، تجار المحافظة بمراعاة الضمير وعدم استغلال المواطن .

جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظ بالتجار عقد فى مقر المدينة الشبابية بالعريش، بحضور ومشاركة ممثلين عن التجار وعضوا مجلس النواب الدكتور حسام رفاعى، ورحمى بكير، ومسئولى الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين.

ووجه المحافظ رسالة للتجار قائلا :"مطلوب نوفر السلع للمواطن بالسعر الذى يتناسب معه، وعدم احتكار السلع"، لافتا إلى أن شمال سيناء تعيش ظروفا استثنائية وسيتم مواجهة أى مخالفات بحسم شدد وإجراءات رادعة.

وأوضح المحافظ، أن القوات المسلحة تبنت توفير كل شئ، بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018، وهو مجهود تشكر عليه، وتم التنسيق معها لتدبير احتياجات أخرى عن طريق الغرفة التجارية، وتم ترشيح تجار من الغرفة لنقل تجار الخضروات وغيرها من الاحتياجات .

وبشأن مايتردد عن وجود رجال حول المحافظ، أكد أن هذا الأمر غير صحيح وقبل أخذ اتخاذ أى قرار يشاور الجميع، وأنه لم يحدث تقربه من أحد.

وتابع:" ما يكفى حاجة المحافظة يوميا 70 طن"، مشيرا إلى أنه استهدف من لقاء التجار طرح مقترحات لحل كافة مشكلات التوزيع دون أن يضار أحد من تجار الجملة أو التجرئة من الشرفاء.

وقال النائب الدكتور حسام رفاعى، إن أبناء شمال سيناء، يؤيدون العملية الشاملة، ويؤكدون وقوفهم مع القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب حتى لو كلفهم ذلك الموت، مقترحا الاستفادة من غزارة انتاج الطماطم المزروعة فى الشيخ زويد، لتغطية الاحتياجات فى العريش، وكذلك نقل الخضروات من جلبانة للعريش وهذا يوفر جهد وتخفيف إجراءات .