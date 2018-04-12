محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد صندوق تطوير العشوائيات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفدا برئاسة المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، وذلك بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ خطة تطوير العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ ومنطقة الجبيل بطور سيناء ومنطقة المزينة والترابين بنويبع، وتم التنسيق على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة الرويسات وتسليمها للمواطنين قبل 30/6/2018 وسرعة البدء فى تنفيذ 624 وحدة بذات المنطقة ليصبح إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمنطقة 1120 وحدة سكنية.

وشدد الجانبان على سرعة البدء فى تنفيذ 62 منزلا بدويا بمنطقة الجبيل بطور سيناء، وبالنسبة لمنطقة وادى البيضا بمدينة دهب ومنطقة الترابين المزينة بمدينة نويبع، فستقوم لجنة من الصندوق والموارد المائية والمحافظة يوم الأربعاء 18/4 /2018 للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.