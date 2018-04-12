محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج







بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، احتفالية مديرية الأوقاف، بالمسجد العباسي، بمناسبة ذكري ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بالمسجد العباسي.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عوض محمد دعبس، وكلمات للشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وللشيخ محمد شلبي الغرباوي، مدير عام الوعظ.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لجميع مواطني المحافظة بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وشهد الحفل المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام المحافظة، والشيخ صفوت نظير، مدير الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية والشخصيات العامة بالمحافظة.