محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر طب جراحة العيون







المنيا- حسن عبد الغفار

شهد عصام البديوى محافظ المنيا، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر( طب جراحة العيون) والذي ينظمه قسم جراحة العيون بكلية الطب جامعة المنيا خلال الفترة من 11 - 13 أبريل الجاري، بمشاركة 8 جامعات من صعيد مصر " الفيوم – بني سويف – المنيا - أسيوط – أزهر أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – أسوان" بقاعة المؤتمرات بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور خالد مراد رئيس قسم العيون بجامعة المنيا وأمين عام المؤتمر الدكتور حسام الزمبيلي الأستاذ المساعد بجامعة المنيا .

قال الدكتور خالد مراد، رئيس المؤتمر ورئيس القسم، إن المؤتمر يناقش على مدار 3 أيام عدداً من الموضوعات تدور حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال المياه البيضاء وزرع القرنية لافتاً الى ان المؤتمر يشهد مشاركة قوية من جميع أطباء مصر والجمعية الرمدية المصرية، كما يشارك من إسبانيا البروفيسور جورج إليو عبر منصة الفيديو كونفيرنس بمحاضرة حول أحدث طرق تجديد خلايا القرنية، ويُختتم المؤتمر يوم الجمعة بجلسة علمية حول مضاعفات عمليات المياه البيضاء على الشبكية

من ناحية أخري نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ندوة تثقيفية حول أهمية الأمن القومي وتحدياته بعنوان "أعرف عدوك وأحمي وطنك" في إطار التعريف بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي والعربي في المرحلة الراهنة وزيادة نمو الوعي السياسي لدى الشباب.

حاضر في الندوة اللواء دكتور سيد محمدين، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وبحضور عصام البديوي، محافظ المنيا، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبدالوكيل، مدير مديرية الشباب، والمقدم أحمد بدوي، نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة، ومندي عكاشة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد 250 طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية المختلفة.

و شرح اللواء سيد محمدين مفهوم الأمن القومي والمخاطر التي يتعرض لها الوطن والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وكيفية مواجهة هذه المخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية وكيفية التغلب على المصاعب التي تواجه الشعب المصري.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على عدة محاور لمواجهة تلك التحديات، ومنها تغيير الإستراتيجية الأمنية في التعامل مع المخربين والجماعات الإرهابية، والعمل الجاد على استغلال الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتوعية المواطنين بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.

من جانبه أكد المحافظ علي أهمية تواجده ومشاركته لأبنائه مثل هذه الندوات التوعوية التي تعمل علي توضيح التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي وآليات الحفاظ عليها.

وقال المحافظ " لايوجد دولة في العالم مثل مصر" فنحن نعيش في بلد اذا بحثنا بداخله سنجد كنوز ونعم لم ينعم علي بلد كما أنعم بها علي مصرنا الحبيبة، بلد فريد في موقعه وتصنيفه وعقول أبناءه المستنيرة، التي لا تحتاج سوي العزيمة والعمل بجد واجتهاد لرفعة شأن بلدنا وأن يكون كل فرد منا مثال وقدوة إيجابية يحتذي به غيره.

من جانبه أوضح مندي عكاشة، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، لغرس قيم الانتماء للوطن في نفوس الأجيال الصاعدة فكريا وثقافيا وانعكاس ذلك على سلوكياتهم تجاه وطنهم.